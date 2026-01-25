Okuduğunuz şiir Karadutum, çatal karam, çingenem dizesiyle başlıyorsa kime aittir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru
Türk edebiyatının en lirik ve duygu yüklü eserlerinden biri olan bu dizeler, sadece bir şiir değil, aynı zamanda derin bir aşkın ve tutkunun en somut yansıması olarak kabul edilir.
Okuduğunuz şiir "Karadutum, çatal karam, çingenem" dizesiyle başlıyorsa kime aittir?
Aslen bir ressam olan şairin, sevdiği kadın için kaleme aldığı bu eser, Anadolu halk deyişleriyle modern şiiri harmanlayan eşsiz bir üsluba sahiptir. Yazıldığı dönemden bugüne birçok sanatçı tarafından bestelenen ve dilden dile dolaşan bu şiir, "Karadut" ismiyle edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır.
Cevap: "Karadutum, çatal karam, çingenem" dizeleriyle başlayan şiir, ünlü ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'na aittir.
