YAŞAM Haberleri

Okul taşıtlarının arkasında uyarı olarak ne yazar? Beyaz'la Joker 50 bin tl'lik soru

Güncelleme Tarihi:

Okul taşıtlarının arkasında uyarı olarak ne yazar? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Öğrencilerin evden okula, okuldan eve ulaşımlarını sağlayan servis araçları, trafikte en çok dikkat edilmesi gereken araçların başında gelir. Bu araçların güvenliğini artırmak ve diğer sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla karayolları yönetmeliklerine göre belirli standartları taşıması zorunludur.

Okul taşıtlarının arkasında uyarı olarak ne yazar?

Okul servis araçlarının arkasında, diğer sürücülerin araç durduğunda veya öğrenci indirdiğinde fark etmesi için büyük ve okunaklı bir "DUR" yazısı bulunur. Bu yazı, genellikle kırmızı bir zemin üzerine beyaz harflerle yazılır ve araç öğrenci indirmek veya bindirmek için durduğunda yanarak arkadaki trafiği uyarır.

Cevap: DUR (Genellikle kırmızı bir levha veya ışıklı düzenek içerisinde yer alır).

Kaynak: Haber Merkezi

