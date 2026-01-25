Olimpik bir spor branşı olan triatlon branşları hangi sırayla icra edilir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Dünya çapında dayanıklılığın en üst düzeyi olarak kabul edilen triatlon, sporcuların birden fazla branşta ara vermeksizin yarıştığı, hem fiziksel hem de zihinsel güç gerektiren olimpik bir spor disiplinidir.

Olimpik bir spor branşı olan triatlon branşları hangi sırayla icra edilir?

Triatlon yarışmalarında süre, ilk branşın başlangıcından son branşın bitişine kadar aralıksız işler. Branşlar arasındaki geçiş süreleri de toplam zamana dahil edildiği için bu süreç "dördüncü branş" olarak adlandırılır. Sporcuların enerjilerini en verimli şekilde kullanabilmeleri ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak, yarışma sırası dünya genelinde standart hale getirilmiştir.

Cevap: Olimpik bir spor olan triatlon branşları sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu şeklinde icra edilir.

