Olimpik bir spor branşı olan triatlon branşları hangi sırayla icra edilir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Dünya çapında dayanıklılığın en üst düzeyi olarak kabul edilen triatlon, sporcuların birden fazla branşta ara vermeksizin yarıştığı, hem fiziksel hem de zihinsel güç gerektiren olimpik bir spor disiplinidir.
Olimpik bir spor branşı olan triatlon branşları hangi sırayla icra edilir?
Triatlon yarışmalarında süre, ilk branşın başlangıcından son branşın bitişine kadar aralıksız işler. Branşlar arasındaki geçiş süreleri de toplam zamana dahil edildiği için bu süreç "dördüncü branş" olarak adlandırılır. Sporcuların enerjilerini en verimli şekilde kullanabilmeleri ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak, yarışma sırası dünya genelinde standart hale getirilmiştir.
Cevap: Olimpik bir spor olan triatlon branşları sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu şeklinde icra edilir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”