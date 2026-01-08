On iki aylık bir bebek kaç haftalıktır? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Bebek gelişimini takip eden ailelerin ve sağlık çalışanlarının sıkça hesapladığı bu süre, takvim aylarının gün farkları nedeniyle bazen kafa karıştırıcı olabilir. Ancak standart bir yıllık döngü üzerinden basit bir matematiksel karşılığı vardır.
On İki Aylık Bir Bebek Kaç Haftalıktır?
Doğru Cevap: 52 Hafta
On iki aylık bir bebek tam 52 haftalıktır. Bir takvim yılı 12 aydan oluşur ve toplamda 365 güne tekabül eder; bu toplam sürenin hafta karşılığı ise 52'dir. Bebeklerin gelişim takibi genellikle ilk yıl içerisinde hafta hafta yapıldığı için bu süre "bir yaş" dönüm noktasını temsil eder.
