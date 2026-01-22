Önceden bilinmeyen farkında olunmayan sonradan anlaşılan bir durumu bildiren sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullandığımız ancak yazıya dökerken tereddüt yaşayabildiğimiz kelimelerden biri, bir durumun sonradan fark edildiğini belirten bağlaçtır. Yanlış telaffuzlar zamanla yazım hatalarına yol açabilse de Türk Dil Kurumu (TDK) bu konuda net bir kural koymaktadır.

Önceden bilinmeyen, farkında olunmayan, sonradan anlaşılan bir durumu bildiren sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre doğru yazılışı hangisidir?

Dilimizde "oysaki, meğerse" gibi anlamlara gelen bu sözcüğün kökeni Farsçadır. Halk ağzında bazen "meyer" veya "meher" şeklinde telaffuz edilse de yazılı dilde yumuşak "g" (ğ) harfiyle yazılması kuraldır.

Cevap: Meğer

Kaynak: Haber Merkezi