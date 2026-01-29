GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,59
EURO
52,00
STERLİN
60,19
GRAM
7.846,83
ÇEYREK
12.877,49
YARIM ALTIN
25.623,62
CUMHURİYET ALTINI
51.086,52
YAŞAM Haberleri

Önem anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Önem anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Türkçemizde bazı kelimeler, günlük konuşma dilinde söylendiği gibi yazıldığında sık sık imla hatalarına yol açabiliyor. Özellikle soyut kavramları ifade eden ve cümle içinde vurgu yapan kelimelerin doğru yazılışı, hem sınavlar hem de profesyonel yazışmalar için büyük önem taşıyor. Ses benzerlikleri bazen en deneyimli okurları bile tereddüde düşürebiliyor.

"Önem" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

Bir meselenin değeri veya ciddiyeti üzerine basılarak söylenen bu kelime, halk arasında genellikle "e" ve "i" harflerinin yer değiştirmesiyle telaffuz edilir. Ancak Türk Dil Kurumu'na göre, kelimenin kökeni ve yapısı dikkate alındığında tek bir doğru yazım şekli mevcuttur. Kelimenin sonundaki harflerin dizilimi, doğru imlanın anahtarıdır.

Cevap: Ehemmiyet.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER