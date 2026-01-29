Önem anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Türkçemizde bazı kelimeler, günlük konuşma dilinde söylendiği gibi yazıldığında sık sık imla hatalarına yol açabiliyor. Özellikle soyut kavramları ifade eden ve cümle içinde vurgu yapan kelimelerin doğru yazılışı, hem sınavlar hem de profesyonel yazışmalar için büyük önem taşıyor. Ses benzerlikleri bazen en deneyimli okurları bile tereddüde düşürebiliyor.

"Önem" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

Bir meselenin değeri veya ciddiyeti üzerine basılarak söylenen bu kelime, halk arasında genellikle "e" ve "i" harflerinin yer değiştirmesiyle telaffuz edilir. Ancak Türk Dil Kurumu'na göre, kelimenin kökeni ve yapısı dikkate alındığında tek bir doğru yazım şekli mevcuttur. Kelimenin sonundaki harflerin dizilimi, doğru imlanın anahtarıdır.

Cevap: Ehemmiyet.

Kaynak: Haber Merkezi