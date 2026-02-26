GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ordu'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Ordu'da okul var mı, yok mu? Ordu valiliği açıklama yaptı mı?

- Güncelleme Tarihi:

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Ordu’da okul var mı, yok mu? Ordu valiliği açıklama yaptı mı?

Ordu'da etkisini sürdüren kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyordu. Ordu Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Kent genelinde bazı ilçelerde eğitime tamamen, bazı ilçelerde ise kısmen ara verildiği duyuruldu.

Hangi İlçelerde Okullar Tamamen Tatil Edildi?

Valilik açıklamasına göre yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü şu 12 ilçede eğitim-öğretime tamamen ara verildi:

  • Akkuş

  • Aybastı

  • Çamaş

  • Çaybaşı

  • Gölköy

  • Gürgentepe

  • Kabadüz

  • Kabataş

  • Korgan

  • Kumru

  • Mesudiye

  • Ulubey

Bu ilçelerde tüm okullar bir gün süreyle kapalı olacak.

Hangi İlçelerde Eğitime Kısmen Ara Verildi?

Öte yandan, Ordu'nun bazı büyük ilçelerinde ise eğitime kısmi ara verildiği bildirildi. Buna göre:

  • Altınordu

  • Fatsa

  • Ünye

ilçelerinde kar yağışının durumuna göre belirlenen okullarda eğitim-öğretime ara uygulanacak.

Kamu Personeline İdari İzin Var mı?

Valilik açıklamasında kamu çalışanlarına yönelik düzenlemelere de yer verildi. Eğitime tamamen ara verilen ilçelerde;

  • Hamile personeller

  • Engelli kamu çalışanları

  • Çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler

27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacak.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Hava şartlarına göre yeni gelişmeler olması halinde kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

