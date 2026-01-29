GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,60
EURO
51,92
STERLİN
60,09
GRAM
7.819,87
ÇEYREK
12.833,23
YARIM ALTIN
25.535,36
CUMHURİYET ALTINI
50.910,55
YAŞAM Haberleri

Ordu TOKİ kura çekimi 2026 canlı izle! Ordu TOKİ kura çekimi saat kaçta? Kura sonuçları sorgulama

Ordu TOKİ kura çekimi 2026 canlı izle! Ordu TOKİ kura çekimi saat kaçta? Kura sonuçları sorgulama
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, Ordu ilinde başvuru yapan adayların gözü kura tarihine çevrildi. Peki, TOKİ Ordu kura çekimi saat kaçta yapılacak? Nereden izlenir? Kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Ordu TOKİ kura çekimi hakkında tüm detaylar…

Yüzyılın konut projesi olarak isimlendirilen 500 bin sosyal konut hedefiyle ülke genelinde yürütülen TOKİ projelerinde kura süreci açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Ordu ilinde başvuru yapan vatandaşlar için beklenen gün geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Ordu kura çekimi 30 Ocak Cuma günü yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, birçok ilde olduğu gibi Ordu'da da konutlar sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiminin hangi gün yapılacağını, saat kaçta başlayacağını ve sonuçların nereden öğrenileceğini merak ediyor.

İşte TOKİ Ordu kura çekimine ilişkin tüm ayrıntılar…

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ordu'da inşa edilecek 3 bin 334 konutun hak sahipleri 30 Ocak 2026 Cuma günü belirlenecek. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura çekimi, Ordu Atatürk Kültür Merkezinde saat 11.00'de başlayacak. Kura çekimine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılması bekleniyor.

ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ORDU KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını resmi ve güvenilir platformlar üzerinden kolayca öğrenebilecek.

Kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği gibi, e-Devlet Kapısı aracılığıyla da erişime açılacak.

Böylece vatandaşlar, herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan T.C. kimlik numaralarıyla asil ya da yedek listelerde yer alıp almadıklarını hızlı bir şekilde sorgulayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER