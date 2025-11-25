GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
48,87
STERLİN
55,73
GRAM
5.850,65
ÇEYREK
9.613,83
YARIM ALTIN
19.161,40
CUMHURİYET ALTINI
38.143,28
YAŞAM Haberleri

Ordu’ya Kar Yağacak mı? Ordu’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Ordu’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Ordu 5 Günlük Hava Durumu

Ordu’ya Kar Yağacak mı? Ordu’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Ordu’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Ordu 5 Günlük Hava Durumu

Ordu'da yağışların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar "Ordu'ya kar yağacak mı?”, "Yakında kar gelir mi?”, "Bugün ve yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı yeni hava durumu tahminleri, şehirde yağmur ve bulutlu havanın etkili olacağını ancak kar için uygun sıcaklıkların oluşmadığını gösteriyor.

Ordu'ya Kar Yağacak mı?

Güncel tahminlere göre Ordu'da sıcaklıklar 18–22°C seviyelerinde seyrettiği için kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur şeklinde devam edeceği bildiriliyor.

Ordu'ya Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle kısa vadede kar olasılığı oldukça düşük. Şehirde kar için uygun şartların Aralık ayının ilerleyen günlerinde oluşabileceği değerlendiriliyor.

Ordu'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü şehirde sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 15°C / 18°C aralığında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 14°C / 20°C seviyelerine çıkacak. Hem bugün hem de yarın sıcaklık değerleri kar için yeterli soğuklukta olmadığı için Ordu'da kar yağışı beklenmiyor.

Ordu 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 15°C / 18°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Parçalı Bulutlu – 14°C / 20°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 13°C / 22°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 11°C / 21°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – 12°C / 22°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER