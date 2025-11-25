Ordu’ya Kar Yağacak mı? Ordu’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Ordu’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Ordu 5 Günlük Hava Durumu

Ordu'da yağışların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar "Ordu'ya kar yağacak mı?”, "Yakında kar gelir mi?”, "Bugün ve yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı yeni hava durumu tahminleri, şehirde yağmur ve bulutlu havanın etkili olacağını ancak kar için uygun sıcaklıkların oluşmadığını gösteriyor.
Ordu'ya Kar Yağacak mı?
Güncel tahminlere göre Ordu'da sıcaklıklar 18–22°C seviyelerinde seyrettiği için kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur şeklinde devam edeceği bildiriliyor.
Ordu'ya Kar Ne Zaman Yağacak?
Kasım ayının son günlerinde bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle kısa vadede kar olasılığı oldukça düşük. Şehirde kar için uygun şartların Aralık ayının ilerleyen günlerinde oluşabileceği değerlendiriliyor.
Ordu'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım Salı günü şehirde sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 15°C / 18°C aralığında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 14°C / 20°C seviyelerine çıkacak. Hem bugün hem de yarın sıcaklık değerleri kar için yeterli soğuklukta olmadığı için Ordu'da kar yağışı beklenmiyor.
Ordu 5 Günlük Hava Durumu
- 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 15°C / 18°C
- 26 Kasım Çarşamba – Parçalı Bulutlu – 14°C / 20°C
- 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 13°C / 22°C
- 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 11°C / 21°C
- 29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – 12°C / 22°C
