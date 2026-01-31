“Organize İşler“ filminde, Cem Yılmaz’ın oynadığı karakterin ilgi duyduğu spor hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve Türk sinemasının en ikonik suç komedilerinden biri olan "Organize İşler", birbirinden renkli karakterleriyle sinemaseverlerin hafızasına kazınmıştır. Bu karakterler arasında en çok dikkat çekeni ise kuşkusuz Cem Yılmaz'ın canlandırdığı, sert mizacıyla tanınan ama bir o kadar da kendine has zevkleri olan "Müslüm Duralmaz" karakteridir.

"Organize İşler" filminde, Cem Yılmaz'ın oynadığı karakterin ilgi duyduğu spor hangisidir?

Müslüm Duralmaz karakteri, yer altı dünyasının ürkütücü bir figürü olmasına rağmen, film boyunca belirli bir spora olan aşırı düşkünlüğü ve bu sporun teknik detaylarına verdiği önemle izleyiciyi güldürmeyi başarır. Evinde bu spor için özel bir alan bulunan ve karakterin "disiplin" anlayışını temsil eden bu spor dalı, filmin en unutulmaz diyaloglarına da zemin hazırlar.

Cevap: Golf.

