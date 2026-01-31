GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
YAŞAM Haberleri

“Organize İşler“ filminde, Cem Yılmaz’ın oynadığı karakterin ilgi duyduğu spor hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

“Organize İşler“ filminde, Cem Yılmaz’ın oynadığı karakterin ilgi duyduğu spor hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve Türk sinemasının en ikonik suç komedilerinden biri olan "Organize İşler", birbirinden renkli karakterleriyle sinemaseverlerin hafızasına kazınmıştır. Bu karakterler arasında en çok dikkat çekeni ise kuşkusuz Cem Yılmaz'ın canlandırdığı, sert mizacıyla tanınan ama bir o kadar da kendine has zevkleri olan "Müslüm Duralmaz" karakteridir.

"Organize İşler" filminde, Cem Yılmaz'ın oynadığı karakterin ilgi duyduğu spor hangisidir?

Müslüm Duralmaz karakteri, yer altı dünyasının ürkütücü bir figürü olmasına rağmen, film boyunca belirli bir spora olan aşırı düşkünlüğü ve bu sporun teknik detaylarına verdiği önemle izleyiciyi güldürmeyi başarır. Evinde bu spor için özel bir alan bulunan ve karakterin "disiplin" anlayışını temsil eden bu spor dalı, filmin en unutulmaz diyaloglarına da zemin hazırlar.

Cevap: Golf.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER