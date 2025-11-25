GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Osmaniye’ye Kar Yağacak mı? Osmaniye’ye Kar Ne Zaman Yağacak? Osmaniye’ye Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Osmaniye 5 Günlük Hava Durumu

Osmaniye’ye Kar Yağacak mı? Osmaniye’ye Kar Ne Zaman Yağacak? Osmaniye’ye Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Osmaniye 5 Günlük Hava Durumu

Osmaniye'de hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesine rağmen yağışların etkili olması vatandaşların "Osmaniye'ye kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman bekleniyor?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularını gündeme taşıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri şehirde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Osmaniye'ye Kar Yağacak mı?

Osmaniye'de sıcaklıkların 22–25°C aralığında seyretmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar yağmur şeklinde olacak, hava çoğunlukla bulutlu geçecek.

Osmaniye'ye Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde sıcaklıkların oldukça yüksek olması kar ihtimalini ortadan kaldırıyor. Osmaniye'de kar için uygun şartların Ocak ayı ve sonrası oluşması bekleniyor.

Osmaniye'ye Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü hafif sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 13°C / 22°C aralığında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise hava az bulutlu ve sıcaklıklar 8°C / 23°C seviyelerinde seyredecek. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Osmaniye'de kar yağışı beklenmiyor.

Osmaniye 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Hafif Sağanak Yağışlı – 13°C / 22°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Az Bulutlu – 8°C / 23°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 8°C / 24°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 7°C / 25°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – 8°C / 25°C

Kaynak: Haber Merkezi

