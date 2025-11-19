Osmaniye’ye yeni müdür atandı! Zafer Bektaş kimdir? Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş atandı. Zafer Bektaş kimdir?
Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürü kim?
Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş, Osmaniye'ye atandı. Aslen Çorumlu olan Bektaş'ın yeni görevi resmi gazetede yayımlandı. Bektaş, 1 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanmıştı. Amasya'dan Osmaniye'ye atanan Zafer Bektaş Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürü olarak görev yapacak.