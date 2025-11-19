GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Osmaniye’ye yeni müdür atandı! Zafer Bektaş kimdir? Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş atandı. Zafer Bektaş kimdir?

Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürü kim?

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş, Osmaniye'ye atandı. Aslen Çorumlu olan Bektaş'ın yeni görevi resmi gazetede yayımlandı. Bektaş, 1 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanmıştı. Amasya'dan Osmaniye'ye atanan Zafer Bektaş Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürü olarak görev yapacak.

 

