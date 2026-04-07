Osmanlı’da bir evin penceresine konan hangi renk çiçek o evde bir hasta olduğunu simgeler? Beyaz’la Joker
Beyazıt Öztürk’ün kendine has mizahını Joker’in rekabet dolu dünyasıyla buluşturan bu program, izleyicisini sadece ekrana kilitlemekle kalmıyor; her bölümde dijital mecraları kasıp kavuran birer “bilgi avcısına“ dönüştürüyor. Yarışmanın merak uyandıran soruları, yayın biter bitmez internet aramalarında zirveye tırmanıyor. Peki,

"Beyaz'la Joker” programı, sadece eğlenceli atmosferiyle değil, izleyicide merak uyandıran sorularıyla da öne çıkıyor. Her bölümde yöneltilen soruların doğru cevapları, yayın sonrası internette yoğun bir şekilde araştırılıyor. İzleyiciler bir yandan yarışmacıların heyecanını paylaşırken, diğer yandan bu sorular sayesinde bilgilerini güncelleme ve kendilerini sınama fırsatı yakalıyor.

SORU: Osmanlı'da bir evin penceresine konan hangi renk çiçek o evde bir hasta olduğunu simgeler?

CEVAP: 

Osmanlı Devleti'nde toplumsal nezaketin ve ince düşüncenin bir sembolü olan bu gelenekte, bir evin penceresinde sarı çiçek (genellikle sarı sarmaşık veya çiçekler) olması, o evde bir hasta olduğunu simgelerdi.

Bu zarif uygulamanın temel amacı çevredeki insanları sessizce uyarmaktı:

  • Sessizlik ve Saygı: Kapının önünden geçenler, evde bir hastanın olduğunu anlayınca gürültü yapmamaya, yüksek sesle konuşmamaya özen gösterirdi.

  • Yardımlaşma: Mahalleyi kollayan mahalle sakinleri veya satıcılar, o evin bir ihtiyacı olup olmadığını sormak ya da yardımcı olmak için hazır beklerlerdi.

  • Huzur: Sokaktaki çocukların oyunlarına ara vermesi veya daha sessiz bir bölgeye geçmesi sağlanarak hastanın istirahati korunurdu.

Öte yandan, eğer pencerede kırmızı çiçek varsa; bu, o evde evlenme çağına gelmiş bir genç kızın olduğunu ve evin önünden geçerken konuşmalara, edebe daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini simgelerdi.

Bu gelenekler, Osmanlı toplumundaki "mahalle kültürü"nün ve insanların birbirine duyduğu derin saygının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Kaynak: Haber Merkezi

