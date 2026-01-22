GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Osmanlı Devleti’nin padişahlarından Orhan Gazi, Osman Gazi’nin nesidir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Osmanlı Devleti’nin padişahlarından Orhan Gazi, Osman Gazi’nin nesidir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki bu geleneksel, bir hanedan silsilesi üzerine kuruludur. Devletin temellerini atanan Osman Gazi'den sonra yönetimi devralan isim oğlu Orhan Gazi'dir.

Osmanlı soyağacına göre Orhan Gazi, Osman Gazi'nin nesidir?

Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi, kurucusu olan Osman Gazi'nin oğludur.

Bu Baba-Oğul İlişkisinin Tarihsel Önemi:

  • Vasiyet ve Fetih: Osman Gazi, vefat etmeden önce oğlu Orhan Gazi'ye Bursa'yı fethetmesini vasiyet etmiştir. Orhan Gazi, kardeşlerinin bu arzusunu 1326 yılında gerçekleştirmiş ve Bursa'yı devletin başkenti haline getirmiştir.

  • Devletleşme Süreci: Babası Osman Gazi bir "beylik" kurmuşken, oğlu Orhan Gazi beyliği gerçek anlamda bir "devlet" durumuna dönüşmüştür. İlk gümüş akçeyi bastırmış ve ilk düzenli orduyu (Yaya ve Müsellem) kurmuştur.

  • Soyağacı: Orhan Gazi'nin annesi de Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'dur.

Cevap: Oğlu

