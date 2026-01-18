Osmanlı Dönemi’nde kravat takan ilk padişah kimdir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde, kılık kıyafet düzenlemeleri devletin batılılaşma vizyonunun en somut göstergelerinden biri olmuştur. Padişahların geleneksel kaftan ve sarıktan vazgeçip setre, pantolon ve fes gibi kıyafetleri benimsemesi, saray adabında da büyük bir değişimi beraberinde getirmiştir.

Osmanlı tarihinde batılı tarzda giyinen ve ilk kez kravat takan padişah kimdir?

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı ile hız kazanan batılılaşma hareketleri, padişahların kişisel tercihlerine de yansımıştır. Her ne kadar II. Mahmud kıyafet devriminin öncüsü olsa da, boyna bağlanan ve günümüzdeki kravatın atası sayılan aksesuarı kullanan ilk isim oğlu olmuştur. 1856 yılında Paris Kongresi döneminde ve sonrasındaki Avrupa seyahatleri sırasında batılı diplomatik nezaket kurallarına uyum sağlamak amacıyla bu aksesuarı kullanmaya başlamıştır.

Cevap: Sultan Abdülmecid

