GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,25
STERLİN
58,13
GRAM
6.524,46
ÇEYREK
10.730,06
YARIM ALTIN
21.341,85
CUMHURİYET ALTINI
42.549,18
YAŞAM Haberleri

Osmanlı Dönemi’nde kravat takan ilk padişah kimdir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Osmanlı Dönemi’nde kravat takan ilk padişah kimdir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde, kılık kıyafet düzenlemeleri devletin batılılaşma vizyonunun en somut göstergelerinden biri olmuştur. Padişahların geleneksel kaftan ve sarıktan vazgeçip setre, pantolon ve fes gibi kıyafetleri benimsemesi, saray adabında da büyük bir değişimi beraberinde getirmiştir.

Osmanlı tarihinde batılı tarzda giyinen ve ilk kez kravat takan padişah kimdir?

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı ile hız kazanan batılılaşma hareketleri, padişahların kişisel tercihlerine de yansımıştır. Her ne kadar II. Mahmud kıyafet devriminin öncüsü olsa da, boyna bağlanan ve günümüzdeki kravatın atası sayılan aksesuarı kullanan ilk isim oğlu olmuştur. 1856 yılında Paris Kongresi döneminde ve sonrasındaki Avrupa seyahatleri sırasında batılı diplomatik nezaket kurallarına uyum sağlamak amacıyla bu aksesuarı kullanmaya başlamıştır.

Cevap: Sultan Abdülmecid

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER