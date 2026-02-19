Osmanlı padişahı I. Murad’ın ünvanı ve merkezi Bursa olan sancağa verilen ad olan “hüdavendigar“ ifadesi ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Osmanlı Devleti'nin büyüme döneminde hem bir hükümdar unvanı hem de stratejik bir idari bölge adı olarak kullanılan "Hüdavendigar" ifadesi, kökeni itibarıyla Farsça bir tamlamadır.

"Hüdavendigar" ne anlama gelir?

Kelime anlamı olarak "Hükümdar", "Efendi", "Sahip" veya "Bey" demektir. Farsça "Hüdavend" (Efendi, Tanrı, Sahip) ve "-gar" (yapan, eden, sahip olan eki) sözcüklerinin birleşmesinden oluşur.

Osmanlı tarihindeki yeri ise iki ana başlıkta toplanır:

1. Sultan I. Murad'ın Unvanı

Osmanlı'nın üçüncü padişahı olan I. Murad, devleti bir imparatorluk yoluna soktuğu ve geniş fetihler yaptığı için bu unvanla anılmıştır. Tarih kitaplarında adı genellikle Sultan Murad-ı Hüdavendigar olarak geçer. Bu unvan, onun otoritesini ve "yüce hükümdar" vasfını simgeler.

2. Bursa Sancağı ve Vilayeti

Osmanlı idari yapılanmasında Bursa merkezli sancağa ve daha sonraki dönemlerde kurulan büyük vilayete Hüdavendigar Liva-i Şerifi veya Hüdavendigar Vilayeti adı verilmiştir. Bursa, Osmanlı'nın ilk payitahtı (başkenti) olduğu için "Efendiye/Hükümdara ait olan yer" manasında bu özel isimle onurlandırılmıştır.

