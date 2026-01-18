Otomobillerde geri vites hangi harfle gösterilir? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Dünyanın her yerinde otomotiv standartları gereği, vites kutuları üzerindeki harf ve simgeler evrensel bir dille tasarlanmıştır. Bu harfler, genellikle İngilizce terimlerin baş harflerinden oluşur ve hem manuel hem de otomatik vitesli araçlarda sürücünün aracı kontrol etmesini sağlar.
Otomobillerde "Geri Vites"i temsil eden simge nedir?
Araçlarda geri gitme işlevini başlatan vites, İngilizce "Reverse" (Geri/Ters) kelimesinin baş harfiyle sembolize edilir. Otomatik vitesli araçlarda vites kolunun üzerinde sıralanan P-R-N-D diziliminde bu harf ikinci sırada yer alırken; manuel vitesli araçlarda vites topuzunun üzerinde, genellikle birinci vitesin yanında veya sağ alt köşede konumlandırılır.
Cevap: R
Kaynak: Haber Merkezi