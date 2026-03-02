Oxford Üniversitesi Yayınları’nın 2025 yılının kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçe karşılığı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Oxford Üniversitesi Yayınları, her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de kamuoyunda en çok dikkat çeken kelimeyi seçti. Dijital kültür ve sosyal medya tartışmalarının gölgesinde belirlenen bu yılın kelimesi, çevrim içi etkileşim stratejilerine gönderme yapıyor.

Oxford Üniversitesi Yayınları'nın 2025 yılının kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçe karşılığı hangisidir?

Oxford University Press tarafından yapılan açıklamaya göre 2025'in kelimesi "rage bait” oldu. Özellikle sosyal medya platformlarında bilerek öfke uyandırmak amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan bu ifade, dijital çağın yeni iletişim biçimlerinden birine işaret ediyor.

Türkçeye çevrildiğinde bu kavram "öfke yemi” anlamına geliyor. Terim, kullanıcıların tepkisini çekerek daha fazla yorum, paylaşım ve görüntülenme elde etmeyi hedefleyen içerikleri ifade ediyor.

Cevap: Öfke yemi/tuzağı