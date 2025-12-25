Özellikle çarpık ve düzensiz olan el yazısı için söylenen ifadede hangisi dendikten sonra “burgacık“ denir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türkçe deyim ve ifadeler bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. El yazısını tanımlamak için kullanılan halk arasındaki bir söylemle ilgili soru merak uyandırdı.
Özellikle çarpık ve düzensiz olan el yazısı için söylenen ifadede hangisi dendikten sonra "burgacık” denir?
A: Kargacık
B: Şahincik
C: Doğancık
D: Kartalık
Özellikle çarpık ve düzensiz olan el yazısı için söylenen ifadede hangisi dendikten sonra "burgacık” denir? sorusunun cevabı
Doğru cevap: A) Kargacık
Kaynak: Haber Merkezi