Özellikle Doğu edebiyatında sıkça rastlanan, hangi semboller üzerinden anlatılan aşk hikâyeleri vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez özellikle Doğu edebiyatında sıkça kullanılan sembollerle anlatılan aşk hikâyelerine dair bir soru izleyicilerin karşısına çıktı.
Özellikle Doğu edebiyatında sıkça rastlanan, hangi semboller üzerinden anlatılan aşk hikâyeleri vardır?
A) Akbaba ile kaktüs
B) Gül ile bülbül
C) Martı ile kasımpatı
D) Leylak ile leylek
Doğru cevap: B) Gül ile bülbül
