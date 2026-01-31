GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Pamuk kozalarının pamuğunu ve çekirdeğini birbirinden ayıran alete verilen isim hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Pamuk kozalarının pamuğunu ve çekirdeğini birbirinden ayıran alete verilen isim hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Pamuk, tarladan toplandığında "kütlü pamuk" olarak adlandırılan, içinde çekirdeklerin (çiğit) bulunduğu doğal bir formdadır. Bu değerli liflerin endüstride kullanılabilir hale gelmesi için çekirdeklerinden ve yabancı maddelerden arındırılması gerekir. İşte bu noktada, tekstil tarihinin en önemli buluşlarından biri devreye girer.

Pamuk kozalarının pamuğunu ve çekirdeğini birbirinden ayıran alete verilen isim hangisidir?

Tarım ve sanayi dünyasında bu işleme "çırçırlama", bu işlemi yapan makineye ise çırçır makinesi (veya sadece çırçır) denir. 18. yüzyılın sonunda Eli Whitney tarafından geliştirilen modern çırçır makinesi, pamuk üretim hızını katlayarak sanayi devriminin en kritik halkalarından biri olmuştur.

Sürecin İşleyişi:

  1. Besleme: Tarladan toplanan kütlü pamuk makineye girer.

  2. Ayrıştırma: Makine içerisindeki dişli silindirler veya dairesel testereler, pamuk liflerini tutup çekerken çekirdeklerin geçemeyeceği kadar dar aralıklardan süzülmesini sağlar.

  3. Sonuç: Bir taraftan tertemiz pamuk lifleri çıkarken, diğer taraftan yağ sanayisinde kullanılacak olan çekirdekler (çiğitler) ayrılır.

Cevap: Çırçır.

BENZER HABERLER