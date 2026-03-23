Paralimpik Oyunları ilk kez hangi yıl düzenlenmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Paralimpik Oyunları, modern spor tarihinin en önemli kapsayıcılık hareketlerinden biri olarak kabul edilir. Bu hareketin temelleri, İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanan gazilerin rehabilitasyonu amacıyla atılmıştır.
Paralimpik Oyunları ilk kez hangi yıl düzenlenmiştir?
Resmi olarak kabul edilen ilk Paralimpik Oyunları 1960 yılında düzenlenmiştir.
Bu tarihi sürecin dönüm noktaları şunlardır:
Ev Sahibi: İlk oyunlar İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilmiştir.
Katılım: 23 ülkeden yaklaşık 400 tekerlekli sandalye kullanan sporcu sekiz farklı branşta yarışmıştır.
Kökeni (Stoke Mandeville Oyunları): 1960 Roma Oyunları'ndan önce, 1948 yılında Dr. Ludwig Guttmann tarafından İngiltere'de omurilik zedelenmesi olan gaziler için düzenlenen "Stoke Mandeville Oyunları", Paralimpik hareketin öncüsü sayılır.
Olimpiyatlarla Birleşme: 1960'tan itibaren düzenli olarak yapılmaya başlansa da, Paralimpik Oyunları'nın Olimpiyatlarla aynı şehirde ve aynı tesislerde yapılması geleneği tam olarak 1988 Seul Oyunları ile yerleşmiştir.
Cevap: 1960
