YAŞAM Haberleri

Paris’te hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik sorusu

Dünya çapında en çok turist çeken şehirlerden biri olan Paris'in ulaşım ve sokak düzeniyle ilgili oldukça ilginç bir detay bulunmaktadır.

Paris'te Hangisi Yoktur?

Cevap: Dur trafik levhası

Bu durumla ilgili şaşırtıcı detaylar şunlardır:

  • Tek Bir Levha Vardı: Uzun yıllar boyunca devasa Paris şehrinin tamamında sadece bir adet "STOP" (DUR) levhası bulunuyordu. Bu levha, 16. bölgede bir inşaat şirketinin çıkışında yer alıyordu ancak 2012 ile 2014 yılları arasında o da yerinden kaldırıldı.

  • Kural Nedir?: Paris trafiğinde "DUR" levhası yerine "sağdan gelene yol ver" (priorité à droite) kuralı geçerlidir. Kavşaklarda levha yoksa, sürücüler sağdan gelen araca yol vermek zorundadır.

  • Diğerleri: Paris'te çok sayıda sokak kedisi (özellikle yerel halkın beslediği), binlerce trafik levhası ve her köşe başında yaya geçidi mevcuttur.

 

