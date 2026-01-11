Periyodik cetvelde toplam kaç element vardır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Kimya dünyasının temel taşı olan periyodik cetvel, evreni oluşturan tüm yapı taşlarını belirli bir düzen içinde sunarken, yıllar süren araştırmalar sonucunda günümüzdeki nihai formuna ulaşmıştır.
Periyodik cetvelde toplam kaç element vardır?
Güncel bilimsel verilere ve Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) standartlarına göre periyodik cetvelde toplam 118 element bulunmaktadır. Bu elementlerin ilk 94'ü doğada doğal yollarla bulunurken, 95'ten 118'e kadar olan elementler laboratuvar ortamında sentezlenen yapay elementlerdir. Tablonun son satırı olan 7. periyot, 2016 yılında "Oganesson" (118) elementinin resmen isimlendirilmesiyle tamamen tamamlanmıştır.
Cevap: 118
