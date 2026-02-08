Periyodik tablonun sol üst köşesinde yer alan ve atom numarası 1 olan element hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Evrenin en temel ve en bol bulunan elementi olan bu madde, periyodik sistemin başlangıç noktasını oluşturur. Yıldızların ana enerji kaynağı olmasının yanı sıra, geleceğin temiz enerji teknolojilerinde de başroldedir.
Periyodik tablonun ilk elementi Hidrojen'dir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz ve son derece yanıcı bir gaz olan hidrojen, evrendeki atomik kütlenin yaklaşık %75'ini oluşturur. Atom numarası 1 olduğu için çekirdeğinde sadece bir proton bulunur ve en basit atom yapısına sahiptir.
Periyodik tablonun 1. grubunda yer almasına rağmen, kimyasal özellikleri bakımından diğer alkali metallerden farklılık gösterdiği için genellikle tablonun geri kalanından biraz ayrı veya farklı bir renkle gösterilir. Suyun yapısında iki atomla yer alarak yaşamın sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynar.
