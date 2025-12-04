Perşembe Akşamı (4 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Aralık Veliaht, Uzak Şehir yeni bölüm bugün var mı?

4 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Aksiyon, dram ve komedi türündeki yapımlar bu akşam da rekabete devam ediyor.
İşte Perşembe akşamı (4 Aralık 2025) yayınlanacak diziler ve kanalların yayın akışı detayları:
Perşembe Akşamı Dizileri (4 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|Kanal D
|Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
|Show TV
|Veliaht (Yeni Bölüm)
|NOW TV
|Halef (Yeni Bölüm)
|TRT 1
|Terminator: Kara Kader (Film)
|ATV
|(Dizi Yok)
|Star TV
|(Dizi Yok)
TRT 1 Yayın Akışı (4 Aralık 2025)
Kaynak: Haber Merkezi