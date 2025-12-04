GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Perşembe Akşamı (4 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Aralık Veliaht, Uzak Şehir yeni bölüm bugün var mı?

- Güncelleme Tarihi:

Perşembe Akşamı (4 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Aralık Veliaht, Uzak Şehir yeni bölüm bugün var mı?

4 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Aksiyon, dram ve komedi türündeki yapımlar bu akşam da rekabete devam ediyor.

İşte Perşembe akşamı (4 Aralık 2025) yayınlanacak diziler ve kanalların yayın akışı detayları:

Perşembe Akşamı Dizileri (4 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
Kanal D Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
Show TV Veliaht (Yeni Bölüm)
NOW TV Halef (Yeni Bölüm)
TRT 1 Terminator: Kara Kader (Film)
ATV (Dizi Yok)
Star TV (Dizi Yok)

TRT 1 Yayın Akışı (4 Aralık 2025)

Saat Program
13:15 Seksenler
14:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Terminator: Kara Kader (Film)
22:45 Ölü Ozanlar Derneği (Film)

Kaynak: Haber Merkezi

