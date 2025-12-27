Pisa - Juventus Maçının Muhtemel 11’i! Pisa İlk 11! Juventus İlk 11! Pisa vs Juventus Maçı Hangi Kanalda?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, deplasmanda Pisa ile karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralarda yer alan Juventus, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken; ev sahibi Pisa, güçlü rakibi karşısında puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Ne Zaman
Mücadele, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 22:45'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu heyecan dolu Serie A karşılaşması, Türkiye'de S Sport+ platformundan canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakem
Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.
Yer
Mücadele, Pisa'nın ev sahipliğinde Arena Garibaldi-Romeo Anconetani stadyumunda oynanacaktır.
Teknik Direktörler
Pisa Teknik Direktörü: Alberto Gilardino
Juventus Teknik Direktörü: Luciano Spalletti
Muhtemel İlk 11'ler
Görseldeki verilere göre takımların sahaya şu diziliş ve kadrolarla çıkması bekleniyor:
Pisa Muhtemel 11'i: (3-5-2 Dizilişi)
Kaleci: A. Semper (1)
Savunma: G. Bonfanti (94), A. Caracciolo (4) (K), S. Canestrelli (5)
Orta Saha: S. Angori (3), M. Hajholt (8), M. Aebischer (20), G. Piccinini (36), I. Touré (15)
Forvet: M. Tramoni (10), N. W. Meister (9)
Juventus Muhtemel 11'i: (3-4-2-1 Dizilişi)
Kaleci: M. Di Gregorio (16)
Savunma: P. Kalulu (15), Bremer (3), L. Kelly (6)
Orta Saha: W. McKennie (22), M. Locatelli (5) (K), K. Thuram (19), A. Cambiaso (27)
Hücum Arkası: F. Conceição (7), K. Yıldız (10)
Forvet: L. Openda (20)
