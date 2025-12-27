GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,96
EURO
50,49
STERLİN
58,13
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
YAŞAM Haberleri

Pisa - Juventus Maçının Muhtemel 11’i! Pisa İlk 11! Juventus İlk 11! Pisa vs Juventus Maçı Hangi Kanalda?

Pisa - Juventus Maçının Muhtemel 11’i! Pisa İlk 11! Juventus İlk 11! Pisa vs Juventus Maçı Hangi Kanalda?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, deplasmanda Pisa ile karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralarda yer alan Juventus, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken; ev sahibi Pisa, güçlü rakibi karşısında puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Ne Zaman
Mücadele, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 22:45'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bu heyecan dolu Serie A karşılaşması, Türkiye'de S Sport+ platformundan canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

Yer
Mücadele, Pisa'nın ev sahipliğinde Arena Garibaldi-Romeo Anconetani stadyumunda oynanacaktır.

Teknik Direktörler
Pisa Teknik Direktörü: Alberto Gilardino

Juventus Teknik Direktörü: Luciano Spalletti

Muhtemel İlk 11'ler
Görseldeki verilere göre takımların sahaya şu diziliş ve kadrolarla çıkması bekleniyor:

Pisa Muhtemel 11'i: (3-5-2 Dizilişi)

Kaleci: A. Semper (1)

Savunma: G. Bonfanti (94), A. Caracciolo (4) (K), S. Canestrelli (5)

Orta Saha: S. Angori (3), M. Hajholt (8), M. Aebischer (20), G. Piccinini (36), I. Touré (15)

Forvet: M. Tramoni (10), N. W. Meister (9)

Juventus Muhtemel 11'i: (3-4-2-1 Dizilişi)

Kaleci: M. Di Gregorio (16)

Savunma: P. Kalulu (15), Bremer (3), L. Kelly (6)

Orta Saha: W. McKennie (22), M. Locatelli (5) (K), K. Thuram (19), A. Cambiaso (27)

Hücum Arkası: F. Conceição (7), K. Yıldız (10)

Forvet: L. Openda (20)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER