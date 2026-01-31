GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Popüler bir kahve olan “Mocha“ya da adını veren şehir hangi ülkededir? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Popüler bir kahve olan “Mocha“ya da adını veren şehir hangi ülkededir? Çifte Milyon sorusu

Dünya genelinde çikolata ve kahvenin muazzam uyumuyla bilinen "Mocha" (Moka), ismini aslında Orta Çağ'dan bu yana kahve ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan tarihi bir liman şehrinden alır. Bu şehir, kahvenin Habeşistan'dan (Etiyopya) dünyaya yayılmasında bir köprü görevi görmüştür.

Mocha kahvesine adını veren şehir hangi ülkededir?

Tarihi Mocha limanı, Arap Yarımadası'nın güneybatı ucunda, Kızıldeniz kıyısında yer alan Yemen'dedir. 15. ve 18. yüzyıllar arasında dünyanın en önemli kahve ticaret merkezi olan bu şehir, özellikle kendine has çikolamsı tadı olan yüksek kaliteli kahve çekirdekleriyle ünlenmiştir. Bugün içtiğimiz çikolatalı kahveye "Mocha" denmesinin sebebi, bu limandan gelen kahvelerin doğal olarak kakao aromasına benzer bir tat profiline sahip olmasıdır.

Cevap: Yemen.

Kaynak: Haber Merkezi

