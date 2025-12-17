GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
PSG - Flamengo Maçının Muhtemel 11’i! PSG İlk 11! Flamengo İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? PSG vs Flamengo Maçı Hangi Kanalda?

FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde dev bir randevu futbolseverleri bekliyor. Avrupa temsilcisi PSG ile Güney Amerika'nın güçlü ekibi Flamengo, Katar'da kupayı müzelerine götürmek için tek maçlık finalde karşı karşıya geliyor.

Ne Zaman
Mücadele, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacaktır.

Hangi Kanal
Karşılaşmanın Türkiye yayın üstlenicisi yoktur.

Hakem
Final mücadelesini ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

Yer
Zirve takibi ve kupa heyecanı, Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmed bin Ali Stadium'da yaşanacak.

Teknik Direktörler
PSG Teknik Direktörü: Luis Enrique

Flamengo Teknik Direktörü: Filipe Luis

Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Veri kaynağında bu karşılaşma için sakat veya cezalı oyuncu bilgisi belirtilmemiştir.

Muhtemel İlk 11'ler

PSG Muhtemel 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: M. Safonov (39)

Savunma: N. Mendes (25), W. Pacho (51), L. Zabarnyi (6), W. Zaïre-Emery (33)

Orta Saha: J. Neves (87), Vitinha (17), F. Ruiz (8)

Hücum: K. Kvaratskhelia (7), D. Doué (14), B. Barcola (29)

Flamengo Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: A. Rossi (1)

Savunma: G. Varela (2), Danilo (13), L. Pereira (4), A. Sandro (26)

Orta Saha: E. Pulgar (5), Jorginho (21)

Hücum Arkası: J. Carrascal (15), Arrascaeta (10), S. Lino (16)

Forvet: B. Henrique (27)

Kaynak: Haber Merkezi

