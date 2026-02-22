Psikolojiye göre hangi cümlenin hafızada kalıcılığı diğerlerinden daha fazladır? Beyaz’la Joker Sorusu

İnsan zihni, bilgiyi işlerken belirli kalıplara ve yapılara çok daha hızlı tepki verir. Psikolojik araştırmalar ve nörolinguistik çalışmalar, beynimizin monoton veriler yerine ritmi, kafiyesi ve anlam derinliği olan bilgileri çok daha kolay kodladığını ve uzun süreli belleğe aktardığını göstermiştir.

Psikolojiye göre hangi cümlenin hafızada kalıcılığı diğerlerinden daha fazladır?

Seçeneklerdeki cümlelerin zihinsel işlenme süreçlerini incelediğimizde:

İki ekmek al / Selam söylemeyi unutma: Bu cümleler günlük "emir" veya "hatırlatma" kipindeki kısa süreli bilgilerdir. İşlevleri tamamlandığında (ekmek alındığında veya selam iletildiğinde) beyin bu bilgiyi genellikle siler.

Uçak 20.00'de kalkacak: Bu, belirli bir zamana odaklı teknik bir veridir. Hatırlanması önemli olsa da duygusal veya ritmik bir bağ kurmadığı için bellekten kolayca uçup gidebilir.

Sakla samanı gelir zamanı: Bu cümle bir atasözüdür . Atasözlerinin hafızada çok daha kalıcı olmasının üç temel nedeni vardır: Kafiye ve Ritim: Ses benzerlikleri ve ritmik yapı, beynin bilgiyi "şarkı sözü" gibi kolayca kaydetmesini sağlar. Görselleştirme: "Saman" ve "zaman" arasında kurulan somut ilişki, zihinde bir imge oluşturur. Anlam Yoğunluğu: Soyut bir öğüdü somut bir örnekle (metafor) anlattığı için beyin bu bilgiyi daha derin katmanlarda işler.



Cevap: Sakla samanı gelir zamanı

