Pusulada “N“ harfi hangi yönü göstermektedir? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Doğada yolumuzu bulmak veya harita üzerinde konumumuzu belirlemek için kullandığımız pusulalar, binlerce yıldır denizcilerin ve kaşiflerin en önemli yardımcısı olmuştur. Pusula kadranı üzerindeki harfler, evrensel kabul görmüş İngilizce yön isimlerinin baş harflerinden oluşur.
Pusulada "N" harfi hangi yönü göstermektedir?
Pusula üzerindeki "N" harfi, İngilizce "North" kelimesinin kısaltmasıdır ve Kuzey yönünü göstermektedir. Pusulanın renkli ucu (genellikle kırmızı olur) her zaman dünyanın manyetik kuzeyini işaret eder.
Cevap: Kuzey.
