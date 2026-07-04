R10 kapandı mı, neden kapandı? R10.net’e erişim engeli geldi mi? R10.net tamamen mi kapatıldı? Ne zaman açılacak?

İnternet dünyasının en hareketli günlerinden biri yaşanıyor. Türkiye'nin en büyük webmaster, SEO ve dijital ticaret platformu olan R10.net'e erişim engeli getirildi. Siteye girmek isteyen kullanıcılar "Bu siteye erişilemiyor" uyarısıyla karşılaşınca arama motorlarında "R10 kapandı mı?", "R10.net neden açılmıyor?" sorularını hızla araştırmaya başladı.

R10 Kapandı mı? R10.net'e Erişim Engeli mi Geldi?

Türkiye'de dijital pazarlama, SEO, yazılım ve web tasarım sektörünün kalbi olarak kabul edilen R10.net, ani bir mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Binlerce webmaster ve dijital içerik üreticisinin günlük ticaretini döndürdüğü platforma şu an normal yollarla giriş yapılamıyor.

Kullanıcıların panik yaşadığı bu süreçte, forum yönetiminin hukuki süreci başlattığı ve engel kararının kaldırılması için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

R10.net Neden Kapandı? Erişim Engeli Kararı Kim Tarafından Verildi?

Edinilen son dakika bilgilerine göre; popüler webmaster forumu R10.net, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/3780 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Erişim engelinin arkasındaki spesifik gerekçe veya şikayet konusu henüz resmi olarak tamamen netleşmemiş olsa da, bu tür platformlarda genellikle "içerik kaldırma (uyar-kaldır)" taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi ya da adli süreçlere konu olan bir konunun forumda tartışılması gibi sebepler rol oynuyor.

R10.net Tamamen mi Kapatıldı? Ne Zaman Açılacak?

Hayır, R10.net tamamen kapatılmadı. Yaşanan bu durum kalıcı bir kapanma değil, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından uygulanan bir idari/hukuki erişim kısıtlamasıdır.

R10.net yönetimi ve avukatları, kararın haksız olduğunu belirterek itiraz sürecini hızlıca başlattı. Benzer bir durum geçmiş yıllarda da yaşanmış ve platform yapılan hukuki itirazların ardından kısa sürede tekrar erişime açılmıştı. Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan itirazın sonuçlanmasıyla birlikte siteye erişimin önümüzdeki günlerde (veya saatlerde) yeniden normale dönmesi bekleniyor.

R10 Giriş Sorunu Nasıl Çözülür? (R10'a Nasıl Girilir?)

Mevcut durumda Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları (Türk Telekom, Turkcell Superonline, Vodafone vb.) üzerinden R10.net'e doğrudan giriş yapılamıyor. Ancak kullanıcılar platforma erişebilmek için şu yöntemleri tercih ediyor:

VPN Kullanımı: Güvenilir bir VPN servisi aktif edilerek siteye yurt dışı IP adresi üzerinden sorunsuz şekilde giriş yapılabiliyor.

DNS Değişikliği: Güvenli ve hızlı global DNS adresleri (Cloudflare veya Google DNS) tanımlanarak erişim engelleri esnetilebiliyor.

R10.net yönetimi tarafından resmi bir duyuru yapılmadığı sürece, forum adını taklit eden sahte (phishing) sitelere ve linklere karşı dikkatli olmanız, hesap güvenliğiniz açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişmeleri platform yöneticilerinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi