Rabia Soytürk kimdir? O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel konuğu Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli, sevgilisi varmı?

O Ses Türkiye, 2026 Yılbaşı Özel programıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen programda bu yıl da ünlü konuklar sahne aldı. Gecede şarkı seslendiren isimlerden biri olan oyuncu Rabia Soytürk, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

O Ses Türkiye 2026'da Rabia Soytürk sahne aldı

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 programında sahneye çıkan Rabia Soytürk, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından "Aldatıldık” ile izleyicilerin karşısına çıktı. Soytürk'ün performansı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Şarkı için günlerce hazırlandı

Program öncesinde şan dersleri alan Rabia Soytürk'ün, O Ses Türkiye sahnesi için günlerce hazırlandığı öğrenildi. Oyuncu, izleyiciye güçlü bir performans sunabilmek adına "Aldatıldık” şarkısına özel olarak çalıştı.

Rabia Soytürk kimdir?

Rabia Soytürk, son yıllarda Türk televizyon dünyasında öne çıkan genç oyuncular arasında yer alıyor. Doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle dikkat çeken Soytürk, özellikle gençlik ve dram türündeki dizilerdeki rolleriyle tanınıyor.

Rabia Soytürk kaç yaşında?

Rabia Soytürk, 11 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

Rabia Soytürk nereli?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatını da ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürmüştür.

Rabia Soytürk'ün eğitimi ve kariyeri

Rabia Soytürk, üniversitede Sağlık Yönetimi eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Soytürk, bu alanda kendini geliştirmek için oyunculuk ve kamera önü eğitimleri alarak profesyonel kariyerine adım atmıştır. Oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başlamış ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

