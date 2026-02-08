Ramazan ayı başlangıcı 2026 takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman?

Mübarek üç ayların manevi iklimi sürmeye devam ederken, milyonlarca Müslüman “On Bir Ayın Sultanı“ olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta idrak edilen Berat Kandili’nin ardından Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında ilk oruç tarihi belli oldu. 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç için sahur ne zaman yapılacak?

2026 Ramazan ayı başlangıcı tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer alıyor. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca Müslüman sahura kalkacak ve ilk oruçlarını tutmaya başlayarak ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu. Buna göre; 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arefe günüyle birlikte veda edecek. İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak. 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26) 2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14) 19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan) 16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26) 19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan) 20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval) 21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval) 22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval) 26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce) 27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce) 28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce) 29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce) 30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce) 16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem) 24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel) 10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep) 10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep) Kaynak: Haber Merkezi

