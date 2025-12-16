Ramazan Bayramı ne zaman 2026? İlk oruç hangi gün? İşte 2026 dini günler takvimi

Üç ayların habercisi olan bu Regaip Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte, İslam dünyasında tarih bilgisine yönelik arayışlar hız kazandı. Yılın son kandili olma özelliğini taşıyan bu özel gece, 2025 yılında Aralık ayı içerisinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimiyle birlikte söz konusu gecenin hangi güne denk geldiği de netlik kazandı. Peki, Regaip Kandili ne zaman ve hangi tarihte eda edilecek? İşte detaylar...

Ramazan ayı ve bayram tarihleri, 2025-2026 Diyanet dini günler takvimiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Hicrî takvimin Miladî takvime göre daha kısa olması nedeniyle Ramazan ayı her yıl yaklaşık 10 gün daha erken başlarken, 2026 yılında da bu durum devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe olarak belirlendi. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olacak.

Ramazan Bayramı 20 Mart'ta Başlayacak

Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram, 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Bayram günlerinin hafta sonu ile birleşmesi, tatil planı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İlk Oruç Hangi Gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar ilk oruçlarını bu tarihte tutacak.

Üç Ayların Başlangıç Tarihleri Netleşti

Diyanet'in yayımladığı takvime göre üç ayların başlangıç tarihleri de belli oldu. Recep ayı 21 Aralık 2025'te başlayacak. Şaban ayı 21 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek. Üç ayların son halkası olan Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Kurban Bayramı Mayıs Ayında

2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek bayram, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )

