Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman için manevi hazırlıklar hız kazanırken, bayram planları da gündeme gelmeye başladı. Bir ay sürecek oruç ibadetinin ardından kutlanacak Ramazan Bayramı'nın 2026 yılında hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram süresi ve olası izin ihtimallerini yakından takip ediyor.
2026 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERDE?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 30 gün sürecek. Ramazan Bayramı ise mart ayında idrak edilecek. Bayram takvimi şu şekilde:
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZAR MI?
Mevcut durumda Ramazan Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlayıp pazar akşamı sona eriyor. Bu da toplamda 3,5 günlük resmi tatil anlamına geliyor. Ancak kamu çalışanları için pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınması halinde tatil süresi 9 güne kadar uzayabilir.
Şu an için hükümetten bu yönde resmi bir karar bulunmuyor. Bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 16-17-18-19 Mart tarihlerinin toplu şekilde tatil ilan edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2026 yılına ait önemli dini gün ve geceler ise şöyle:
15 Ocak 2026: Miraç Kandili
2 Şubat 2026: Berat Kandili
19 Şubat 2026: Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026: Kadir Gecesi
19 Mart 2026: Ramazan Bayramı Arefesi
20-22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
26 Mayıs 2026: Kurban Bayramı Arefesi
27-30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
16 Haziran 2026: Hicri Yılbaşı
24 Ağustos 2026: Mevlid Kandili
10 Aralık 2026: Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili
