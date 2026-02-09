Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu?

Ramazan’ın manevi atmosferine az bir süre kala, 2026 Ramazan Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. Bayram öncesinde tatil planı yapmak isteyenler takvimlerini şimdiden gözden geçirirken, Ramazan ayının yaklaşması heyecanı da giderek artıyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı’nın mart ayında kutlanacak olması, bahar mevsimini bayram sevinciyle buluşturacak. Peki Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek, bayram tatili 9 gün olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimi ve bayram tarihleri merak edilen tüm detaylarıyla gündemde.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman için manevi hazırlıklar hız kazanırken, bayram planları da gündeme gelmeye başladı. Bir ay sürecek oruç ibadetinin ardından kutlanacak Ramazan Bayramı'nın 2026 yılında hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram süresi ve olası izin ihtimallerini yakından takip ediyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERDE?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 30 gün sürecek. Ramazan Bayramı ise mart ayında idrak edilecek. Bayram takvimi şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZAR MI?

Mevcut durumda Ramazan Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlayıp pazar akşamı sona eriyor. Bu da toplamda 3,5 günlük resmi tatil anlamına geliyor. Ancak kamu çalışanları için pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınması halinde tatil süresi 9 güne kadar uzayabilir.

Şu an için hükümetten bu yönde resmi bir karar bulunmuyor. Bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 16-17-18-19 Mart tarihlerinin toplu şekilde tatil ilan edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2026 yılına ait önemli dini gün ve geceler ise şöyle:

15 Ocak 2026: Miraç Kandili

2 Şubat 2026: Berat Kandili

19 Şubat 2026: Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026: Kadir Gecesi

19 Mart 2026: Ramazan Bayramı Arefesi

20-22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

26 Mayıs 2026: Kurban Bayramı Arefesi

27-30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

16 Haziran 2026: Hicri Yılbaşı

24 Ağustos 2026: Mevlid Kandili

10 Aralık 2026: Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili

