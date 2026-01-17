GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
YAŞAM Haberleri

RB Leipzig - Bayern Münih Maçının Muhtemel 11’i! RB Leipzig İlk 11! Bayern Münih İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? RB Leipzig vs Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda?

RB Leipzig - Bayern Münih Maçının Muhtemel 11’i! RB Leipzig İlk 11! Bayern Münih İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? RB Leipzig vs Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında dev bir kapışma futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bayern Münih, zorlu RB Leipzig deplasmanına konuk oluyor. İki takımın da zirve takibini sürdürdüğü bu kritik haftada, kış arası sonrası ilk maçlarına çıkacak olmaları rekabetin dozunu artırıyor.

Ne Zaman
Mücadele, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 20:30'da başlayacaktır.

Hangi Kanal
RB Leipzig - Bayern Münih derbisi Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecektir.

Yer
Dev maç, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacaktır.

Muhtemel İlk 11'ler
Takımların şu kadrolarla sahaya çıkması bekleniyor:

RB Leipzig Muhtemel 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: P. Gulácsi (1)

Savunma: R. Baku (veya Nedeljkovic), W. Orban (4), C. Lukeba (23), D. Raum (22)

Orta Saha: X. Schlager (24), N. Seiwald (13), C. Baumgartner (14)

Hücum: A. Nusa, R. Cruz (veya Harder), Y. Diomande (veya Gomis)

Bayern Münih Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: M. Neuer (1)

Savunma: R. Guerreiro (veya Kimmich), J. Tah (4), D. Upamecano (2), H. Ito (21)

Orta Saha: A. Pavlovic (45), L. Goretzka

Hücum Arkası: M. Olise (17), S. Gnabry (7), L. Diaz (14)

Forvet: H. Kane (9)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER