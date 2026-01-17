RB Leipzig - Bayern Münih Maçının Muhtemel 11’i! RB Leipzig İlk 11! Bayern Münih İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? RB Leipzig vs Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında dev bir kapışma futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bayern Münih, zorlu RB Leipzig deplasmanına konuk oluyor. İki takımın da zirve takibini sürdürdüğü bu kritik haftada, kış arası sonrası ilk maçlarına çıkacak olmaları rekabetin dozunu artırıyor.
Ne Zaman
Mücadele, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 20:30'da başlayacaktır.
Hangi Kanal
RB Leipzig - Bayern Münih derbisi Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakem
Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecektir.
Yer
Dev maç, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacaktır.
Muhtemel İlk 11'ler
Takımların şu kadrolarla sahaya çıkması bekleniyor:
RB Leipzig Muhtemel 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: P. Gulácsi (1)
Savunma: R. Baku (veya Nedeljkovic), W. Orban (4), C. Lukeba (23), D. Raum (22)
Orta Saha: X. Schlager (24), N. Seiwald (13), C. Baumgartner (14)
Hücum: A. Nusa, R. Cruz (veya Harder), Y. Diomande (veya Gomis)
Bayern Münih Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: M. Neuer (1)
Savunma: R. Guerreiro (veya Kimmich), J. Tah (4), D. Upamecano (2), H. Ito (21)
Orta Saha: A. Pavlovic (45), L. Goretzka
Hücum Arkası: M. Olise (17), S. Gnabry (7), L. Diaz (14)
Forvet: H. Kane (9)
Kaynak: Haber Merkezi