YAŞAM Haberleri

Real Madrid - Sevilla Maçının Muhtemel 11’i! Real Madrid İlk 11! Sevilla İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Real Madrid vs Sevilla Maçı Hangi Kanalda?

İspanya La Liga'nın 17. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev bir karşılaşma oynanıyor. Eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Sevilla'yı konuk ederken, Arda Güler'in ilk 11'de başlama ihtimali bu maçı Türk futbolseverler için daha da heyecanlı hale getiriyor.

Ne Zaman
Mücadele, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 23:00'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bu dev karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir. 

Hakem
Karşılaşmayı hakem Alejandro Muniz Ruiz yönetecek.

Yer
Mücadele, Madrid'deki efsanevi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Muhtemel İlk 11'ler

Real Madrid Muhtemel 11'i:
Kaleci: Courtois

Savunma: Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia

Orta Saha: Rodrygo, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham

Forvet: Mbappe, Vinicius Junior

Sevilla Muhtemel 11'i:
Kaleci: Vlachodimos

Savunma: Carmona, Cardoso, Gudelj, Lopez

Orta Saha: Joaquin, Agoume, Sow, Mendy

Forvet: Peque, Sanchez

