Resmî adı Cabo Verde Cumhuriyeti olan ülke Türkçede hangi adla da bilinir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
Atlas Okyanusu'nda, Afrika'nın batı kıyılarında yer alan bu ada ülkesi, volkanik oluşumları ve kendine has kültürüyle tanınır.
Resmî adı Cabo Verde Cumhuriyeti olan ülke Türkçede hangi adla da bilinir?
Cabo Verde Cumhuriyeti, Türkçede yaygın olarak Yeşil Burun Adaları adıyla bilinir. Portekizce bir isim olan "Cabo Verde", kelime anlamı olarak da "Yeşil Burun" demektir.
Ülke yönetimi 2013 yılında bir karar alarak, resmî adının diğer dillere (İngilizce: Cape Verde, Türkçe: Yeşil Burun gibi) tercüme edilmemesini, tüm dillerde Portekizce orijinal hali olan **"Cabo Verde"**nin kullanılmasını Birleşmiş Milletler nezdinde talep etmiştir. Ancak Türkçede ve birçok dünya dilinde günlük kullanımda hâlâ eski tercüme isimleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
