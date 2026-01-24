Resmi sözlüğümüze göre hangisinin kısaltması yanlıştır? Gram, Kilogram, Metre, Kilometre! Çifte Milyon sorusu

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre, uluslararası ölçü birimlerinin kısaltmaları dünya genelinde kabul görmüş standartlara dayanır. Bu kısaltmaların sonuna nokta konulmaz ve ek getirilirken birimin tam okunuşu değil, kısaltması dikkate alınır.
Resmi sözlüğümüze göre hangisinin kısaltması yanlıştır?
Ölçü birimlerinin doğru kısaltmalarını incelediğimizde:
-
Kilogram: Doğru kısaltması kg şeklindedir.
-
Metre: Doğru kısaltması m şeklindedir.
-
Kilometre: Doğru kısaltması km şeklindedir.
-
Gram: Yaygın olarak "gr." veya "gr" şeklinde yanlış kullanılsa da, TDK ve uluslararası standartlara göre doğru kısaltması sadece g harfidir.
Cevap: Gram (Doğrusu "g" olmalıdır, genellikle "gr" yazılarak hata yapılır.)
