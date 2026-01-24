GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Resmi sözlüğümüze göre hangisinin kısaltması yanlıştır? Gram, Kilogram, Metre, Kilometre! Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Resmi sözlüğümüze göre hangisinin kısaltması yanlıştır? Gram, Kilogram, Metre, Kilometre! Çifte Milyon sorusu

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre, uluslararası ölçü birimlerinin kısaltmaları dünya genelinde kabul görmüş standartlara dayanır. Bu kısaltmaların sonuna nokta konulmaz ve ek getirilirken birimin tam okunuşu değil, kısaltması dikkate alınır.

Resmi sözlüğümüze göre hangisinin kısaltması yanlıştır?

Ölçü birimlerinin doğru kısaltmalarını incelediğimizde:

  • Kilogram: Doğru kısaltması kg şeklindedir.

  • Metre: Doğru kısaltması m şeklindedir.

  • Kilometre: Doğru kısaltması km şeklindedir.

  • Gram: Yaygın olarak "gr." veya "gr" şeklinde yanlış kullanılsa da, TDK ve uluslararası standartlara göre doğru kısaltması sadece g harfidir.

Cevap: Gram (Doğrusu "g" olmalıdır, genellikle "gr" yazılarak hata yapılır.)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • S
    Safinaz
    23 dakika önce

    Çifte milyon için Google sordum ama adam saak kilometrenin kisaltisi kg doğru ama yanlış sık olarak yerleştirdi mal adam ya

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER