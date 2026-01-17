Resmi verilere göre 2025 Ağustos ayında İstanbul’a hangi ülkeden daha az turist gelmiştir? Çifte Milyon sorusu

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, 2025 yılının Ağustos ayında İstanbul'a gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımı incelendiğinde, büyük pazarlar arasında belirli bir sıralama öne çıkmaktadır.
2025 Ağustos ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi oranları:
İstanbul turizm istatistik raporuna göre Ağustos ayında en çok turist gönderen ülkeler ve payları şu şekildedir:
Rusya: %10,67
Almanya: %9,14
Amerika Birleşik Devletleri (ABD): %5,74
İran: %5,15
İngiltere: %4,26
Fransa: %3,83
Suudi Arabistan: %3,75
Bu verilere göre, listede belirtilen ülkeler arasında İstanbul'a en az turist gönderen ülke Suudi Arabistan olmuştur. ABD %5,74'lük payıyla Suudi Arabistan'ın önünde yer alırken; Rusya ve Almanya listenin ilk iki sırasını paylaşmaktadır.
Cevap: Suudi Arabistan
