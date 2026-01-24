Resmi verilere göre hangi ilimizdeki erkek nüfusu, kadın nüfusundan daha yüksektir? Çifte Milyon sorusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2024 yılı sonu (ADNKS) verileri, illerimizin cinsiyet dağılımına göre ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Genellikle büyükşehirlerde kadın ve erkek nüfusu birbirine çok yakın olsa da, bazı illerimizde erkek nüfusu az farkla da olsa öne çıkmaktadır.

Resmî verilere göre hangi ilimizdeki erkek nüfusu, kadın nüfusundan daha yüksektir?

TÜİK'in en güncel verilerine göre seçenekleri incelediğimizde:

İstanbul: Kadın nüfusu, erkek nüfusundan yaklaşık 60 bin kişi daha fazladır.

Ankara: Kadın nüfusu, erkek nüfusundan yaklaşık 87 bin kişi daha fazladır.

İzmir: Kadın nüfusu, erkek nüfusundan yaklaşık 45 bin kişi daha fazladır.

Antalya: Erkek nüfusu (1.370.170), kadın nüfusundan (1.351.933) yaklaşık 18 bin kişi daha fazladır.

Bu verilere göre, seçenekler arasında erkek nüfusunun kadın nüfusundan daha yüksek olduğu tek ilimiz Antalya'dır.

Cevap: Antalya

Kaynak: Haber Merkezi