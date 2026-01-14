Restoranı için vazgeçilmez yemeklerimizden olan zeytinyağlı yaprak sarma yapmak isteyen bir şef, hangisini yetiştirip yapraklarını kullanabilir? 3’Te 3 Tarih sorusu

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan yaprak sarma, kullanılan yaprağın cinsine göre lezzet ve doku kazanır. Şeflerin bu yemek için tercih ettiği en ideal yaprak, asma yaprağıdır.

Restoranı için zeytinyağlı yaprak sarma yapmak isteyen bir şef, hangisini yetiştirip yapraklarını kullanabilir?

Bir şef, sarma yapmak için üzüm (veya yaygın adıyla asma) yetiştirmelidir. Zeytinyağlı yaprak sarmanın ana malzemesi, asmanın taze ve damarsız uç yapraklarıdır. Özellikle Sultani çekirdeksiz üzüm bağlarının yaprakları, ince yapısı ve kendine has ekşiliği nedeniyle restoran mutfaklarında en çok tercih edilen türdür.

Cevap: Üzüm (Asma)

