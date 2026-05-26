Reyhanlı 2026 Kurban Bayram namazı saat kaçta? Hatay Reyhanlı İskenderun, Dörtyol, Samandağ, Arsuz, Kırıkhan, Altınözü ve diğer ilçelerde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı’nın huzur dolu sabahı yaklaşırken, Hataylı vatandaşlar Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre, Hatay ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu. Hatay İskenderun, Dörtyol, Samandağ, Reyhanlı, Arsuz, Kırıkhan, Altınözü ve diğer ilçelerde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Reyhanlı 2026 Kurban Bayram Namazı Saati Reyhanlı ilçesinde 2026 Kurban Bayramı'nın ilk günü namaz 05.52'de kılınacak. Bayram sabahının manevi atmosferinde camilere dolacak olan vatandaşlar, sevgi, barış ve kardeşlik duygularını birlikte yaşayacak. Reyhanlı ve Hatay ilçeleri Bayram Namazı Saatleri Reyhanlı: 05.52 Hatay Merkez: 05.54 İskenderun: 05.53 Altınözü: 05.53 Arsuz: 05.54 Belen: 05.53 Dörtyol: 05.52 Erzin: 05.52 Hassa: 05.51 Kırıkhan: 05.52 Kumlu: 05.52 Payas: 05.52 Samandağ: 05.55 Yayladağı: 05.55 Namaz öncesinde abdestin evde alınması ve camilerde yoğunluk yaşanmaması adına erken saatlerde yola çıkılması öneriliyor. Bayram, birlik ve beraberliğin simgesi olarak kutlanırken, vatandaşların manevi hazırlıklarını ihmal etmemesi tavsiye ediliyor.

