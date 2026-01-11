Rivayete göre Arşimet suyun kaldırma kuvvetini nerede bulmuştur? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Bilim tarihinin en renkli ve unutulmaz sahnelerinden biri olarak kabul edilen bu olay, antik dünyanın dahi ismi Arşimet'in zekasını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Rivayete göre Arşimet suyun kaldırma kuvvetini nerede bulmuştur?

Popüler rivayete göre Arşimet, suyun kaldırma kuvvetini bir hamamda (veya banyoda) yıkanırken bulmuştur. Kral II. Hieron'un tacındaki altın saflığını tacı bozmadan kanıtlaması istenen Arşimet, bu soruna çözüm ararken hamama gitmiş; suya girdiğinde suyun yükseldiğini ve vücudunun hafiflediğini fark etmiştir. Bu keşfin heyecanıyla "Buldum!" anlamına gelen "Eureka!" (Evreka) diye bağırarak hamamdan dışarı fırladığı ve sokaklarda bu şekilde koştuğu anlatılmaktadır.

Cevap: Hamam

