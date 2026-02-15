Tarihsel kayıtlara ve halk arasındaki yaygın rivayetlere göre, devletin gücünü ve vizyonunu vurgulayan bu görkemli söz, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet'e aittir.

Rivayete göre "Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz" sözü kime aittir?

Fatih Sultan Mehmet'in bu sözü, İstanbul'un fethi hazırlıkları sırasında veya fetihten hemen sonra, Bizans İmparatorluğu'nun veya Avrupa devletlerinin elçilerine karşı bir gövde gösterisi olarak söylediği rivayet edilir. Genç padişahın sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda çağının ötesinde bir vizyona sahip olduğunu kanıtlayan bu ifade; gemilerin karadan yürütülmesi, Şahi toplarının dökülmesi gibi o dönem için "hayal bile edilemeyen" icraatlarının bir özeti niteliğindedir. Bu söz, Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olma yolundaki özgüvenini ve sarsılmaz iradesini simgelemektedir.

Cevap: Fatih Sultan Mehmet

Kaynak: Haber Merkezi