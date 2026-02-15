GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,85
EURO
52,03
STERLİN
59,94
GRAM
7.398,03
ÇEYREK
12.257,63
YARIM ALTIN
24.402,03
CUMHURİYET ALTINI
48.359,33
YAŞAM Haberleri

Rivayete göre, İstanbul’da bulunan hangi kuleye birlikte çıkan âşıkların evleneceğine inanılır? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Rivayete göre, İstanbul’da bulunan hangi kuleye birlikte çıkan âşıkların evleneceğine inanılır? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

İstanbul'un eşsiz manzarasını izlemek için en popüler noktalardan biri olan Galata Kulesi hakkında böyle güzel bir rivayet bulunmaktadır.

Galata Kulesi Efsanesi

Bu inanışın kökleri çok eskilere, İstanbul'un Cenevizliler dönemine kadar uzanır. Rivayete göre:

  • İlk Birliktelik: Eğer bir kadın ve bir erkek, Galata Kulesi'ne hayatlarında ilk kez ve birlikte çıkarlarsa, kaderin onların yollarını birleştireceğine ve sonunda evleneceklerine inanılır.

  • Kaderin Şartı: Ancak efsaneye göre taraflardan biri daha önce kuleye çıktıysa bu tılsım bozulur. Ayrıca kuleye birlikte çıkan çiftlerin kaderinde beraberlik yoksa, kuleye çıkarken mutlaka bir engel çıkacağına dair bir inanış da vardır.

Bu romantik efsane nedeniyle Galata Kulesi, günümüzde hâlâ pek çok evlilik teklifine ve çiftlerin ilk randevularına ev sahipliği yapmaktadır.

Cevap: Galata Kulesi

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER