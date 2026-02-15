Rivayete göre, İstanbul’da bulunan hangi kuleye birlikte çıkan âşıkların evleneceğine inanılır? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

İstanbul'un eşsiz manzarasını izlemek için en popüler noktalardan biri olan Galata Kulesi hakkında böyle güzel bir rivayet bulunmaktadır.

Galata Kulesi Efsanesi

Bu inanışın kökleri çok eskilere, İstanbul'un Cenevizliler dönemine kadar uzanır. Rivayete göre:

İlk Birliktelik: Eğer bir kadın ve bir erkek, Galata Kulesi'ne hayatlarında ilk kez ve birlikte çıkarlarsa, kaderin onların yollarını birleştireceğine ve sonunda evleneceklerine inanılır.

Kaderin Şartı: Ancak efsaneye göre taraflardan biri daha önce kuleye çıktıysa bu tılsım bozulur. Ayrıca kuleye birlikte çıkan çiftlerin kaderinde beraberlik yoksa, kuleye çıkarken mutlaka bir engel çıkacağına dair bir inanış da vardır.

Bu romantik efsane nedeniyle Galata Kulesi, günümüzde hâlâ pek çok evlilik teklifine ve çiftlerin ilk randevularına ev sahipliği yapmaktadır.

