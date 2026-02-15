GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
RİZE’DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Rize’de hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Karadeniz'in yeşil incisi Rize'de, Ramazan ayının manevi coşkusu 2026 yılında da hatimle teravih namazlarıyla zirveye taşınıyor. Rize İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki (2025) programı ve şehrin köklü hafızlık geleneği göz önüne alındığında, merkez ve ilçelerde bu ibadetin sürdürüleceği camiler belirlendi.

Özellikle Merkez Taşçıoğlu Camii gibi simgeleşmiş mekanlar başta olmak üzere, 2026 Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınması beklenen camilerin listesi şöyledir:

Rize Merkez

  • Taşçıoğlu Camii (Şehrin en bilinen hatimle teravih noktasıdır)

İlçe Camileri

Ardeşen

  • Belediye 15 Temmuz Şehitler Camii

Çayeli

  • Anadolu İmam Hatip Lisesi Mescidi

Derepazarı

  • Sahil 3 Camii

Güneysu

  • Merkez Camii

  • Çamlıca Köyü Ilıca Camii

İkizdere

  • Merkez Kubbeli Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Rize genelinde 2025 yılında hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı Ramazan ayı boyunca bu geleneğin aynı adreslerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilçe müftülüklerinden teyit alabilirsiniz.)

Kaynak: Haber Merkezi

