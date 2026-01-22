Rock müzisyeni olma hayaliyle liseyi bırakan ve Los Angeles’a taşınıp müzisyenlik yapan Johnny Depp’i oyunculuğa yönlendiren ve ona yardım eden oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
Bugün dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olan Johnny Depp'in kariyer yolculuğu, aslında elinde gitarıyla bir rock yıldızı olma hayaliyle başladı. Liseyi terk edip grubu "The Kids" ile Los Angeles yollarına düşen Depp, müzik kariyerinde ilerlemeye çalışırken tesadüfi bir tanışma tüm hayatını değiştirdi.
Los Angeles'ta zor günler geçirdiği bir dönemde, o sıralarda yükselişte olan bir başka aktörle tanışan Depp, onun tavsiyesiyle kendi ajansıyla görüşmeye ikna oldu. Johnny Depp'in içindeki yeteneği fark eden ve onu ilk film rolü olan A Nightmare on Elm Street (Elm Sokağında Kabus) seçmelerine yönlendiren bu isim, ünlü aktör Nicolas Cage'dir. Cage, Depp'in müzisyen olarak faturalarını ödeyemediğini görünce, "Senden harika bir oyuncu olur" diyerek kariyerinin rotasını sonsuza dek değiştirmiştir.
