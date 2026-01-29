GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Rocky film serisinde “Adrian“ adlı karakteri canlandıran, “Baba“ serisinin tüm filmlerinde rol almış oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Rocky film serisinde “Adrian“ adlı karakteri canlandıran, “Baba“ serisinin tüm filmlerinde rol almış oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Sinema tarihinde bazı oyuncular, birbirine tamamen zıt karakterleri canlandırarak devleşmiş yapımların vazgeçilmez birer parçası haline gelmişlerdir. Bu isimlerden biri, hem bir boksörün duygusal desteği olan eşini hem de bir mafya ailesinin kilit rollerinden birini canlandırarak beyaz perdede derin izler bırakmıştır.

"Rocky" film serisinde "Adrian" karakterine hayat veren ve aynı zamanda "Baba" (The Godfather) serisinin tamamında rol alan oyuncu kimdir?

Sinema dünyasının en büyük başyapıtları arasında gösterilen iki farklı seride ikonikleşen bu yetenekli isim, yönetmen Francis Ford Coppola'nın kız kardeşidir. "Rocky" serisinde çekingen ve sevgi dolu Adrian karakteriyle gönüllere taht kurarken, "Baba" serisinde Corleone ailesinin tek kızı olan Connie Corleone rolüyle kariyerini taçlandırmıştır.

Cevap: Talia Shire.

Kaynak: Haber Merkezi

